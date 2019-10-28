Орешкин предложил Кудрину поискать «врагов» в Счётной палате

Министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе выступления на XVIII общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в шутку предложил главе Счётной палаты Алексею Кудрину поискать «врагов» в его ведомстве.

Орешкин отметил, что избыточная отчётность является одной из проблем реализации национальных целей.

В связи с этим он напомнил о тактике агента MI6 Кима Филби, который одновременно работал на советскую разведку. Филби заваливал работников британской контрразведки ненужной бумажной работой, для того, чтобы их отвлечь.

Кудрин в ответ на это поинтересовался, значит ли это, что нужно «искать врагов в своих рядах».

«Алексей Леонидович, вот здесь могу сказать, что искать их нужно в ваших рядах, например», — заявил глава Минэкономразвития.

Орешкин сообщил, что его ведомство получает большое число запросов из Счётной палаты и из других надзорных органов.

Он добавил, что у Кудрина «есть возможность в Счётной палате найти, кто там является агентом иностранной разведки».

Орешкин в ходе выступления на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в 2017 году пошутил, что биткоин стал бы хорошим инструментом в руках искусственного интеллекта, если бы тот намеревался захватить мир.