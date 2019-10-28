В Кремле прокомментировали идею референдума об эвтаназии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею о проведении референдума по вопросу о разрешении эвтаназии, заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали сформулированные позиции от кабмина по этому вопросу.

«В Кремле нет никакой позиции по этой теме. Мне неизвестно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счёт. Здесь нет каких-либо сформулированных позиций», — сказал Песков.

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должны решать жители страны.

Министр также указала, что в разных государствах этот вопрос решается с помощью референдума.

«В странах это решается референдумом, поскольку разная вера в разных странах. Она формирует разное мировоззрение», — заявила Скворцова.

Она добавила, что есть «разные способы избавления от страданий, в том числе и препаратами».