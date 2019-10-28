Путин увеличил штат органов прокуратуры России
- Reuters
«Установить общую штатную численность органов прокуратуры России с 1 декабря в количестве 51 263 единиц, в том числе штатную численность органов военной прокуратуры — 3110 единиц, из них военнослужащих — в количестве 2071 человека, гражданского персонала — 1039 человек», — говорится в документе.
Как уточняет ТАСС, таким образом, штат прокуратуры увеличится на 249 человек по сравнению с данными на начало октября.
Указ также предусматривает выделение правительством необходимых бюджетных средств для Генеральной прокуратуры.
Ранее Путин почти вдвое увеличил штат центрального аппарата МЧС России.