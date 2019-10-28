Путин увеличил штат органов прокуратуры России

Президент России Владимир Путин увеличил общий штат органов прокуратуры до 51 263 человек, включая сотрудников военной прокуратуры. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить общую штатную численность органов прокуратуры России с 1 декабря в количестве 51 263 единиц, в том числе штатную численность органов военной прокуратуры — 3110 единиц, из них военнослужащих — в количестве 2071 человека, гражданского персонала — 1039 человек», — говорится в документе.

Как уточняет ТАСС, таким образом, штат прокуратуры увеличится на 249 человек по сравнению с данными на начало октября.

Указ также предусматривает выделение правительством необходимых бюджетных средств для Генеральной прокуратуры.

Ранее Путин почти вдвое увеличил штат центрального аппарата МЧС России.