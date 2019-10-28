Путин увеличил штат органов прокуратуры России

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Президент России Владимир Путин увеличил общий штат органов прокуратуры до 51 263 человек, включая сотрудников военной прокуратуры. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин увеличил штат органов прокуратуры России
  • Reuters

«Установить общую штатную численность органов прокуратуры России с 1 декабря в количестве 51 263 единиц, в том числе штатную численность органов военной прокуратуры — 3110 единиц, из них военнослужащих — в количестве 2071 человека, гражданского персонала — 1039 человек», — говорится в документе.

Как уточняет ТАСС, таким образом, штат прокуратуры увеличится на 249 человек по сравнению с данными на начало октября.

Указ также предусматривает выделение правительством необходимых бюджетных средств для Генеральной прокуратуры.

Ранее Путин почти вдвое увеличил штат центрального аппарата МЧС России.

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