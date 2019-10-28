Редактор сайта московского бюро «Радио Свобода» о читателях: это так называемая демшиза

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Редактор сайта московского бюро «Радио Свобода»* Елена (имя изменено по просьбе героя публикации) рассказала о читателях и о работе в данном СМИ.
Редактор сайта московского бюро «Радио Свобода» о читателях: это так называемая демшиза
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Коллектив у нас на «Свободе»* не сказать чтобы очень большой, порядка 100 штатных сотрудников. А наши читатели — это так называемая демшиза. Если выходит статья, в которой, например, автор ругает Владимира Путина, её могут кликнуть до 100 тыс. человек. А так, если заметка про судьбу инвалида, которому не помогают региональные власти, или про обиженного полицейскими гражданского активиста, эти статьи могут за сутки на сайте прочитать от силы тысяч 5—10», — сказала она.

По её словам, главное, чтобы на сайте ежедневно публиковались материалы о проблемах российской власти, о недовольстве в регионах политикой федерального центра и, конечно, правозащитные тексты об «ущемлении свободы слова в России», о протестах и их участниках.

Подробнее — в материале RT.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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