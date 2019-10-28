Некрасовскую линию московского метро планируют достроить в декабре

Строительство второго участка Некрасовской линии метро планируют завершить к середине декабря 2019 года.

В состав линии войдут станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». После завершения строительных работ начнётся наладка оборудования, а после этого откроется пассажирское движение.

Как сообщает НСН со ссылкой на управляющую компанию по строительству новых линий и станций московского метро АО «Мосинжпроект», работы идут согласно графику, готовность станций составляет порядка 90%.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что параллельно со строительными работами ведётся благоустройство прилегающих территорий.

«15 декaбря мы хотим зaкончить все строительно-монтaжные рaботы, включaя блaгоустройство», — отметил он.

Ранее Хуснуллин заявил о планах властей построить до 2027 года около 80 новых станций метрополитена общей протяжённостью почти 200 км.