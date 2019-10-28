Корреспондент «Дождя» рассказала об иллюзорности своих представлений о работе на телеканале

Корреспондент «Дождя» Светлана (имя изменено по просьбе героя публикации) рассказала об иллюзорности своих представлений о работе на телеканале.

«Я всегда считала, что работать на телевидении престижно, да ещё и на оппозиционном канале. На «Дожде» я видела для себя перспективы развития. К тому же сюда нетрудно попасть, руководство лояльно относится к стажёрам. Но через пару лет работы я поняла, что все мои представления о «Дожде» были иллюзорными, на самом деле стремиться здесь не к чему», — сказала она.

По её словам, «с канала давно свалили все профессионалы, особо научиться тут тоже нечему».

«Сегодня ведущие эфира — зачастую мальчики и девочки, которые заикаются и путаются в словах. Операторы не стремятся делать качественный контент, темы репортажей не всегда тщательно прорабатываются», — добавила Светлана.

Она рассказала, что «списка тех, у кого не стоит брать комментарии, действительно не существует».

«Зато база экспертов, готовых обрушиться с критикой на мэра Москвы, президента или премьер-министра, всегда под рукой», — отметила Светлана.

Подробнее — в материале RT.