Корреспондент «Дождя» рассказала об иллюзорности своих представлений о работе на телеканале

Короткая ссылка
Корреспондент «Дождя» Светлана (имя изменено по просьбе героя публикации) рассказала об иллюзорности своих представлений о работе на телеканале.
Корреспондент «Дождя» рассказала об иллюзорности своих представлений о работе на телеканале
  • © РИА Новости

«Я всегда считала, что работать на телевидении престижно, да ещё и на оппозиционном канале. На «Дожде» я видела для себя перспективы развития. К тому же сюда нетрудно попасть, руководство лояльно относится к стажёрам. Но через пару лет работы я поняла, что все мои представления о «Дожде» были иллюзорными, на самом деле стремиться здесь не к чему», — сказала она.

По её словам, «с канала давно свалили все профессионалы, особо научиться тут тоже нечему».

«Сегодня ведущие эфира — зачастую мальчики и девочки, которые заикаются и путаются в словах. Операторы не стремятся делать качественный контент, темы репортажей не всегда тщательно прорабатываются», — добавила Светлана.

Она рассказала, что «списка тех, у кого не стоит брать комментарии, действительно не существует».

«Зато база экспертов, готовых обрушиться с критикой на мэра Москвы, президента или премьер-министра, всегда под рукой», — отметила Светлана.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить