Эксперт прокомментировала доступность информации о льготах для семей

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова оценила информированность семей о положенных льготах.

«Сейчас существует очень много льгот на региональном уровне, а не на федеральном, которые более-менее прописаны и являются основными. То есть мелкие пособия и льготы, которые предоставляются на местном уровне в субъектах России. Проблема в том, что многие граждане действительно о них даже не догадываются», — заявила она.

В интервью сайту «Москва 24» Леткова отметила, что в стране нет системного каталога, из которого граждане могут узнать о положенных льготах, поэтому люди просто не знают о возможности получить бесплатные билеты или подарки к Новому году. Эту проблему она связывает с отсутствием оповещения.

По мнению эксперта, необходимо обязать субъекты Федерации и муниципальные органы социальной защиты публиковать перечень льгот на своих официальных сайтах.

Ранее «Известия» сообщали, что более 35% семей с детьми в России не получают льготы, поскольку не знают о них.