Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые трудно продать

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Автоэксперты составили топ-10 автомобилей, которые сложно продать на вторичном рынке.
Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые трудно продать
  • globallookpress.com

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», первую строчку рейтинга занимает Volkswagen Tiguan, на втором месте — Skoda Yeti, а замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai.

Также в список попали Nissan Terrano, Mercedes-Benz S600 W221, BMW 750i, Volvo S80, Volvo XC90, Mazda CX-7 и Haval H9.

По мнению специалистов, при выборе автомобиля нужно оценивать не только его надёжность, но и другие эксплуатационные качества.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал продажу автомобилей каршеринговым сервисом YouDrive.

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