Эксперт прокомментировал наиболее частые случаи страховых мошенничеств

Директор департамента анализа и защиты информации компании «Ингосстрах» Александр Гуляев оценил самые распространённые случаи страховых мошенничеств.

По его словам, три четверти всех страховых мошенничеств связаны с автострахованием.

«Страховые мошенничества наиболее распространены традиционно в сфере автострахования. Единственное отличие от прежних периодов в том, что «профессиональные» мошенники переориентировались с КАСКО на ОСАГО. Учитывая, что данный вид автострахования более массовый, исполнение «серийных» мошенничеств оказывается намного более простым. А с учётом действующих лимитов возмещения — и достаточно рентабельным», — сказал эксперт.

По мнению Гуляева, исправить ситуацию может помочь онлайн-доступ страховщиков к официальным учётам государственных органов в части регистрации не только ДТП, но и других происшествий, в которых причиняется ущерб транспортным средствам.

Кроме того, по словам Гуляева, нужны законодательные изменения в части облегчения доступа к информации, не относящейся к категории персональных данных, а также к информации, носящей публичный характер.

НСН сообщает, что лидером среди регионов по страховому мошенничеству стал Краснодарский край.

Ранее «Известия» назвали марки самых угоняемых автомобилей в России.