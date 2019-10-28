В Минкомсвязи прокомментировали возможные сбои в телевещании

Короткая ссылка
Минкомсвязи работает с телецентром «Останкино» по недопущению перебоев в телевещании, заявил заместитель главы ведомства Алексей Волин. По его словам, министерство в курсе ситуации и поддерживает принимаемые антикризисные меры.
В Минкомсвязи прокомментировали возможные сбои в телевещании
  • Pixabay

«(Министерство. — RT) ведёт работу с должниками. И часть задолженности погашена. Хотя большой долг остаётся. Работает с ТТЦ над недопущением перебоев с эфиром телеканалов», — цитирует Волина ТАСС.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что «Останкино» начало сокращать сотрудников из-за неплатежей Первого канала и его подрядчиков. 

Как отмечалось, гендиректор телецентра Михаил Шубин записал видеообращение, в котором предупредил, что финансовые проблемы ставят под угрозу эфиры всех клиентов центра. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить