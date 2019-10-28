В Минкомсвязи прокомментировали возможные сбои в телевещании

Минкомсвязи работает с телецентром «Останкино» по недопущению перебоев в телевещании, заявил заместитель главы ведомства Алексей Волин. По его словам, министерство в курсе ситуации и поддерживает принимаемые антикризисные меры.

«(Министерство. — RT) ведёт работу с должниками. И часть задолженности погашена. Хотя большой долг остаётся. Работает с ТТЦ над недопущением перебоев с эфиром телеканалов», — цитирует Волина ТАСС.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что «Останкино» начало сокращать сотрудников из-за неплатежей Первого канала и его подрядчиков.

Как отмечалось, гендиректор телецентра Михаил Шубин записал видеообращение, в котором предупредил, что финансовые проблемы ставят под угрозу эфиры всех клиентов центра.