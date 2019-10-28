В Минкомсвязи прокомментировали возможные сбои в телевещании
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«(Министерство. — RT) ведёт работу с должниками. И часть задолженности погашена. Хотя большой долг остаётся. Работает с ТТЦ над недопущением перебоев с эфиром телеканалов», — цитирует Волина ТАСС.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что «Останкино» начало сокращать сотрудников из-за неплатежей Первого канала и его подрядчиков.
Как отмечалось, гендиректор телецентра Михаил Шубин записал видеообращение, в котором предупредил, что финансовые проблемы ставят под угрозу эфиры всех клиентов центра.