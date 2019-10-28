Власти Москвы рассказали о планах по ремонту крыш в 2019 году

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В 2019 году в столице планируют отремонтировать более 1,2 тыс. крыш.
Власти Москвы рассказали о планах по ремонту крыш в 2019 году
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В Фонде капитального ремонта сообщили, что примерно 45% — металлические скатные кровли и 55% — плоские. В этом году отремонтируют дома, построенные с 1964 по 1976 год.

Перед началом работ жители дома на общем собрании определят перечень работ и свои ожидания от ремонта, затем подрядная организация составит техническое заключение, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Городская программа капитального ремонта многоквартирных домов рассчитана до 2044 года. Речь идёт о ремонте фасадов, подъездов, подвалов, лифтов и других коммуникаций.

Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге до 5 декабря должны разработать проект реставрации и капремонта жилых домов в историческом центре города.

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