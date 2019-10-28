В Москве государственные ветклиники проведут акцию «Вызов врача на дом в два раза дешевле»

С 1 ноября по 31 декабря в государственных ветеринарных клиниках Москвы пройдёт акция «Вызов врача на дом в два раза дешевле».

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра Москвы, вызов бригады специалистов во время акции будет стоить 781 рубль. Полный перечень услуг и их стоимости опубликован на сайте столичного комитета ветеринарии.

Как отметил председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин, у московских ветеринаров есть более десяти машин для оказания помощи на дому. Они оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием. В ветеринарных бригадах работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы с животными.

По его словам, ветеринарных врачей чаще всего вызывают на дом, чтобы сделать питомцам прививки от бешенства и других заболеваний, стерилизовать или поставить электронный чип.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о проведении акции «Защити своего питомца» в парках Москвы.