В Москве государственные ветклиники проведут акцию «Вызов врача на дом в два раза дешевле»
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- РИА Новости
Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра Москвы, вызов бригады специалистов во время акции будет стоить 781 рубль. Полный перечень услуг и их стоимости опубликован на сайте столичного комитета ветеринарии.
Как отметил председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин, у московских ветеринаров есть более десяти машин для оказания помощи на дому. Они оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием. В ветеринарных бригадах работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы с животными.
По его словам, ветеринарных врачей чаще всего вызывают на дом, чтобы сделать питомцам прививки от бешенства и других заболеваний, стерилизовать или поставить электронный чип.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о проведении акции «Защити своего питомца» в парках Москвы.