В Казани задержали 14 участников конфликта со стрельбой

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Сотрудники правоохранительных органов в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночного конфликта, в ходе которого мужчина получил ранение из травматического оружия. 
В Казани задержали 14 участников конфликта со стрельбой
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД по Татарстану.

По данным ведомства, ночью 25 октября в отдел полиции поступило сообщение о перестрелке на улице. В результате конфликта 30-летний житель Казани был ранен из травматического пистолета. 

Полицейские изучили записи с камер и опросили очевидцев. Установлено, что на проезжей части на перекрёстке произошёл конфликт с участием около 20 человек на восьми автомобилях. 

Один из участников конфликта произвёл несколько выстрелов, после чего все скрылись.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Ростовской области в результате перестрелки погибли пять человек.  

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