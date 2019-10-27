В Казани задержали 14 участников конфликта со стрельбой
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД по Татарстану.
По данным ведомства, ночью 25 октября в отдел полиции поступило сообщение о перестрелке на улице. В результате конфликта 30-летний житель Казани был ранен из травматического пистолета.
Полицейские изучили записи с камер и опросили очевидцев. Установлено, что на проезжей части на перекрёстке произошёл конфликт с участием около 20 человек на восьми автомобилях.
Один из участников конфликта произвёл несколько выстрелов, после чего все скрылись.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее в Ростовской области в результате перестрелки погибли пять человек.