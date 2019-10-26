Бутина заявила о желании заниматься правозащитной деятельностью

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Прибывшая в Россию после заключения в США россиянка Мария Бутина в эфире RT заявила, что намерена заниматься правозащитной деятельностью.
Бутина заявила о желании заниматься правозащитной деятельностью
  • РИА Новости

Россиянка ответила на вопрос, собирается ли она юридически бороться с домыслами американских СМИ в отношении неё.

По словам Бутиной, в настоящее время она обдумывает, как «продолжать свою борьбу». 

Она отметила, что её возвращение в Россию — это «не конец всей этой истории», а начало.

Бутина добавила, что «не имеет права не производить вообще никаких действий» и забыть о произошедшем.

«Потому что это не та слава, которой я бы хотела в своей жизни. Но, раз вот так получилось, на сегодняшний день я должна стать голосом тех, кого обвиняют незаслуженно, с кем обращаются неправильно. Так что я должна теперь заниматься, я считаю, правозащитной деятельностью», — заявила она. 

Ранее Бутина сообщила, что не хочет возвращаться в США в ближайшее время

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