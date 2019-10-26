В Новосибирской области в результате ДТП погибли три человека
- РИА Новости
«Сегодня на территории Мошковского района Новосибирской области на 66-м километре трассы Р-255 в 19:40 (15:40 мск. — RT) произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen Polo и грузового Renault Premium», — сообщили в ведомстве.
Согласно данным МВД, в легковом автомобиле «находились три женщины — водитель и две пассажирки». Как сообщают в ведомстве, «они скончались от полученных травм».
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП на 195-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень погибли три человека.