Отец Бутиной рассказал об ожиданиях перед встречей с дочерью

Отец освобождённой из заключения в США россиянки Марии Бутиной Валерий в интервью RT рассказал о своих ожиданиях перед встречей с дочерью, которая вскоре прибывает в Москву.

Он отметил, что ночью в семье мало спали, днём тоже «очень напряжённо было».

По его словам, сообщение о том, что его дочь села на рейс в Майами он получил по электронной почте. Также он получил фотографию от Марии.

«Очень рады были, если можно только этими словами выразить всё это состояние после полутора лет почти», — сказал он.

Также он сообщил, что, когда сам отправился в Москву, то уже знал, что Мария находится в самолёте, и когда прибывает её рейс.

Ранее Валерий Бутин прилетел в Москву для встречи с дочерью.