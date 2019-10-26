Отец Бутиной рассказал об ожиданиях перед встречей с дочерью
Он отметил, что ночью в семье мало спали, днём тоже «очень напряжённо было».
По его словам, сообщение о том, что его дочь села на рейс в Майами он получил по электронной почте. Также он получил фотографию от Марии.
«Очень рады были, если можно только этими словами выразить всё это состояние после полутора лет почти», — сказал он.
Также он сообщил, что, когда сам отправился в Москву, то уже знал, что Мария находится в самолёте, и когда прибывает её рейс.
Ранее Валерий Бутин прилетел в Москву для встречи с дочерью.