В Новой Москве до 2022 года будет построено 35 социальных объектов

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В Троицком и Новомосковском округах в ближайшие два года будет построено 35 соцобъектов.
В Новой Москве до 2022 года будет построено 35 социальных объектов
  • РИА Новости

Как сообщил «Вечерней Москве» руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, в ближайшие два года на присоединённых к Москве территориях инвесторы построят 5 поликлиник, 12 школ и 18 детских садов.

«В настоящее время инвесторы строят уже 17 социальных объектов и почти столько же проектируют», — заявил глава ведомства, добавив, что каждый проект разрабатывается индивидуально, соответствует требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды.

Он также напомнил, что в Новой Москве уже построено более 70 социальных объектов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о том, что за последние два месяца столичные поликлиники приняли на работу более 100 врачей.

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