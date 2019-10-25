В Госдуме прокомментировали инициативу создать чёрный список пассажиров поездов

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв прокомментировал в беседе с сайтом «Москва 24» инициативу создать чёрный список пассажиров, устраивавших дебоши в поездах.

«Мы такой законопроект уже готовим. Такой законопроект есть по железным дорогам, мы над этим работаем, сейчас проводим аналитику... Для нас в этом ничего нового нет», — отметил депутат.

Ранее гендиректор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал предложение ввести чёрный список пассажиров поездов.

В июне 2018 года Минтранс обсудил с РЖД варианты введения чёрных списков пассажиров поездов, которые не соблюдают правила безопасности на транспорте.