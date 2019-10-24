Географический диктант пройдёт на площадках столичных вокзалов

Короткая ссылка
Пассажиры Курского, Казанского и Ярославского вокзалов в Москве смогут принять участие в Географическом диктанте — 2019, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Географический диктант пройдёт на площадках столичных вокзалов
  • © mos.ru

Официальными площадками для проведения диктанта станут залы повышенной комфортности в зданиях вокзалов, а также три скоростных поезда «Стриж»: №703 Нижний Новгород — Москва, №704 Москва — Нижний Новгород и №13 Москва — Берлин.

Акция пройдёт 27 октября с 12:00 до 13:00. Участникам предстоит выполнить задания, в которых будут как вопросы базового уровня, так и направленные на образное мышление, системную логику и эрудицию.

Узнать свои результаты пассажиры смогут на сайте Географического диктанта после 29 ноября.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Географический диктант пройдёт 27 октября в Мурманской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить