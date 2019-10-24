Географический диктант пройдёт на площадках столичных вокзалов

Пассажиры Курского, Казанского и Ярославского вокзалов в Москве смогут принять участие в Географическом диктанте — 2019, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Официальными площадками для проведения диктанта станут залы повышенной комфортности в зданиях вокзалов, а также три скоростных поезда «Стриж»: №703 Нижний Новгород — Москва, №704 Москва — Нижний Новгород и №13 Москва — Берлин.

Акция пройдёт 27 октября с 12:00 до 13:00. Участникам предстоит выполнить задания, в которых будут как вопросы базового уровня, так и направленные на образное мышление, системную логику и эрудицию.

Узнать свои результаты пассажиры смогут на сайте Географического диктанта после 29 ноября.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Географический диктант пройдёт 27 октября в Мурманской области.