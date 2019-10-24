Медведев призвал губернаторов не дистанцироваться от «Единой России»

Премьер-министр России, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал кандидатов-самовыдвиженцев в губернаторы, которых поддержала партия, не дистанцироваться от неё.

Об этом он заявил на встрече с губернаторами в штабе.

«В головах у людей возникает недоумение: если он от «Единой России», чего он прячется?» — приводит РИА Новости слова Медведева.

Он отметил, что в итоге сторонники партии могут сомневаться в кандидате и не проголосовать за него. При этом, по словам Медведева, те, кто не собирался голосовать за «Единую Россию», также будут сторониться этого кандидата, так как партия его поддерживает.

Премьер-министр заявил, что «эту практику нужно прекратить, она выглядит просто не очень правильно, непоследовательно и в чем-то даже неразумно».

Ранее Медведев встретился с главой политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Стороны обсудили сотрудничество российской и украинской партий.