На сегодняшний день на участие в конкурсе «Лидеры России» подано более 180 тысяч заявок со всех регионов России и 64 других стран.

Как пишет URA.RU, лидерами по числу заявок стали Москва и Петербург.

При этом в каждом федеральном округе появились свои регионы-лидеры и аутсайдеры. Так, в округах-лидерах в рейтинге заявок наиболее активно проявили себя жители Москвы и Санкт-Петербурга. В Уральском федеральном округе вперёд вышел Ямало-Ненецкий автономный округ, а в Приволжском федеральном округе — Самарская область.

Как напомнил руководитель конкурса Андрей Комиссаров, до конца приёма заявок на участие осталось три дня.

Победителям конкурса будет предоставлена возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области встретился с претендентами на участие в конкурсе «Лидеры России».