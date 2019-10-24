На участие в конкурсе «Лидеры России» подано более 180 тысяч заявок
- РИА Новости
Как пишет URA.RU, лидерами по числу заявок стали Москва и Петербург.
При этом в каждом федеральном округе появились свои регионы-лидеры и аутсайдеры. Так, в округах-лидерах в рейтинге заявок наиболее активно проявили себя жители Москвы и Санкт-Петербурга. В Уральском федеральном округе вперёд вышел Ямало-Ненецкий автономный округ, а в Приволжском федеральном округе — Самарская область.
Как напомнил руководитель конкурса Андрей Комиссаров, до конца приёма заявок на участие осталось три дня.
Победителям конкурса будет предоставлена возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.
Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области встретился с претендентами на участие в конкурсе «Лидеры России».