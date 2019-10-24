Судебные приставы взыщут с Навального 24 тысячи рублей

Короткая ссылка
RT
Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство по иску крымского агрохолдинга «Дружба народов» к Алексею Навальному. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов.
Судебные приставы взыщут с Навального 24 тысячи рублей
  • © Владимир Песня/РИА Новости

    В августе 2018 года на сайте «Навальный» были размещены статья «Картошечка Росгвардии» и видеосюжет «Кто из них объедает Росгвардию?».

    В них агрохолдинг «Дружба народов» обвинялся в поставке овощей и мяса для ведомства по завышенным ценам. 1 октября 2018 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Дружбы народов» к Навальному о защите деловой репутации.

    В начале февраля 2019 года суд удовлетворил иск, обязав Навального удалить с сайта статью и видеоролик. Также суд постановил взыскать с Навального 24 тыс. рублей в пользу агрохолдинга.

    Требования суда он проигнорировал, и, как следствие, ФССП возбудила исполнительное производство.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Добавьте RT в список ваших источников
    Ранее на эту тему:
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить