Судебные приставы взыщут с Навального 24 тысячи рублей

Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство по иску крымского агрохолдинга «Дружба народов» к Алексею Навальному. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов.

В августе 2018 года на сайте «Навальный» были размещены статья «Картошечка Росгвардии» и видеосюжет «Кто из них объедает Росгвардию?».

В них агрохолдинг «Дружба народов» обвинялся в поставке овощей и мяса для ведомства по завышенным ценам. 1 октября 2018 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Дружбы народов» к Навальному о защите деловой репутации.

В начале февраля 2019 года суд удовлетворил иск, обязав Навального удалить с сайта статью и видеоролик. Также суд постановил взыскать с Навального 24 тыс. рублей в пользу агрохолдинга.

Требования суда он проигнорировал, и, как следствие, ФССП возбудила исполнительное производство.