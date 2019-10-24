В Ярославле проверяют данные об отравлении участников форума студентов

Городская прокуратура Ярославля начала проверку информации о госпитализации с симптомами норовирусной инфекции 24 участников Национальной лиги студенческих клубов.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Ярославля во взаимодействии со специалистами контролирующих органов организовала проверку по материалам СМИ о госпитализации участников студенческого форума. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации питания участников форума», — отметили в ведомстве.

В правительстве Ярославской области подтвердили, что в приёмное отделение инфекционной больницы доставили 48 участников студенческого слёта, 24 из которых были затем госпитализированы.

«Основные жалобы — повышение температуры, тошнота и рвота. Состояние их мы оцениваем как средней и лёгкой тяжести», — цитирует ТАСС главного инфекциониста области Ирину Старостину.

При этом точный диагноз пациентам смогут поставить только после получения результатов лабораторных исследований, подготовка которых займёт около недели.

Уточняется, что сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии уже взяли пробы сырья, готовых блюд и воды в гостинице, где были размещены студенты.

Ранее URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе госпитализировали мальчика, отравившегося бензином.