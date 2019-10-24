Более 15 тысяч штрафов выписали автомобилистам за 10 дней работы камер на ЗСД в Петербурге
- РИА Новости
Комплексы, фиксирующие скорость, поэтапно подключались с 14 октября. На данный момент на ЗСД работает десять устройств. До 26 октября количество камер составит 12.
На данный момент комплексы настроены на фиксацию фактов превышения максимальной разрешённой скорости непосредственно в местах установки. О начале контроля на протяжённых участках дороги будет объявлено дополнительно.
Ранее глава общественного движения «Сильная Россия» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, устанавливающий альтернативное наказание для водителей за оставление места ДТП — штраф 10 тыс. рублей, если нет серьёзных последствий аварии.