Более 15 тысяч штрафов выписали автомобилистам за 10 дней работы камер на ЗСД в Петербурге

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Более 15 тыс. штрафов выписали автомобилистам за десять дней работы камер на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД ГУ МВД России.
Более 15 тысяч штрафов выписали автомобилистам за 10 дней работы камер на ЗСД в Петербурге
  • РИА Новости

Комплексы, фиксирующие скорость, поэтапно подключались с 14 октября. На данный момент на ЗСД работает десять устройств. До 26 октября количество камер составит 12.

На данный момент комплексы настроены на фиксацию фактов превышения максимальной разрешённой скорости непосредственно в местах установки. О начале контроля на протяжённых участках дороги будет объявлено дополнительно.

Ранее глава общественного движения «Сильная Россия» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, устанавливающий альтернативное наказание для водителей за оставление места ДТП — штраф 10 тыс. рублей, если нет серьёзных последствий аварии.

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