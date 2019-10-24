В Оренбургской области перед судом предстанут обвиняемые в организации нелегальных казино

В Оренбургской области перед судом предстанут шесть человек в возрасте от 20 до 42 лет, обвиняемые в организации нелегальных казино. Об этом сообщает RIA56.

Как установили следователи, в июне 2015 года двое участников группировки основали игорный дом в Оренбурге, после чего привлекли остальных фигурантов для отладки незаконного бизнеса на западе региона. Казино маскировались под букмекерские конторы и розыгрыши лотерей.

Преступную деятельность пресекли в феврале 2019 года. Допрошено более 50 свидетелей, проведено шесть технических и компьютерных экспертиз, собрано 26 томов уголовного дела.

Материалы по девяти эпизодам переданы в суд на рассмотрение.

Ранее Nation News сообщал, что в центре Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.