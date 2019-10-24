Опубликовано видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400

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Опубликовано видео выгрузки комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» ВКС России в Сербии, которые были переброшены для проведения учений «Славянский щит — 2019».

Как заявили в Минобороны России, дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» были переброшены в Сербию.

Комплексы были доставлены военно-транспортными самолётами ВКС России.

Они впервые примут участие в учении за рубежом.

Летом на сербском аэродроме прошёл этап учений «Славянское братство — 2019», в нём приняли участие подразделения специального назначения из России, Сербии и Белоруссии. 

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019». 

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