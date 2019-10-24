Опубликовано видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400
Как заявили в Минобороны России, дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» были переброшены в Сербию.
Комплексы были доставлены военно-транспортными самолётами ВКС России.
Они впервые примут участие в учении за рубежом.
Летом на сербском аэродроме прошёл этап учений «Славянское братство — 2019», в нём приняли участие подразделения специального назначения из России, Сербии и Белоруссии.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».