Опубликовано видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400

Опубликовано видео выгрузки комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» ВКС России в Сербии, которые были переброшены для проведения учений «Славянский щит — 2019».

Как заявили в Минобороны России, дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» были переброшены в Сербию.

Комплексы были доставлены военно-транспортными самолётами ВКС России.

Они впервые примут участие в учении за рубежом.

Летом на сербском аэродроме прошёл этап учений «Славянское братство — 2019», в нём приняли участие подразделения специального назначения из России, Сербии и Белоруссии.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».