В Костроме бронемашина столкнулась с легковым автомобилем

В Костроме бронемашина задела легковой автомобиль из-за отказа тормозной системы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование костромского гарнизона.

«По предварительным данным, во время возвращении с полигона колонны военной техники одной из воинских частей гарнизона у одной из боевых машин десанта произошёл отказ агрегата тормозной системы. В результате поломки при выполнении поворота БМД-2 по касательной задела гражданский легковой автомобиль, причинив ему незначительные повреждения», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет.

Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего.

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