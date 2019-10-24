В Костроме бронемашина столкнулась с легковым автомобилем
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование костромского гарнизона.
«По предварительным данным, во время возвращении с полигона колонны военной техники одной из воинских частей гарнизона у одной из боевых машин десанта произошёл отказ агрегата тормозной системы. В результате поломки при выполнении поворота БМД-2 по касательной задела гражданский легковой автомобиль, причинив ему незначительные повреждения», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет.
Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего.
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