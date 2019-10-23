В Татарстане избрали новых судей

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Государственный совет Татарстана избрал новых судей. Депутаты регионального парламента поддержали все предложенные кандидатуры, сообщает Inkazan.ru.
В Татарстане избрали новых судей
  • РИА Новости

Претендентов на пост мировых судей представил глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов. Руководитель комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин проинформировал парламентариев о положительном решении комитета.

В Алькеевском судебном районе на участке №1 судьёй назначена Ленара Мулюкова.

В Казани по Московскому судебному району на участке №4 мировым судьёй избрана Гузель Салахутдинова, по Ново-Савиновскому судебному району на участке №4 — Марат Ибрагимов.

Кроме того, Госсовет возложил исполнение обязанностей мирового судьи участка №13 по судебному району Набережных Челнов на Миннур Миндубаеву. Её полномочия рассчитаны на год. Ранее она была в отставке.

Ранее «Реальное время» сообщало, что депутаты Госсовета Татарстана согласовали кандидатуру Марата Зяббарова на пост заместителя премьер-министра республики — главы регионального Минсельхоза.

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