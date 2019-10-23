В Татарстане избрали новых судей

Государственный совет Татарстана избрал новых судей. Депутаты регионального парламента поддержали все предложенные кандидатуры, сообщает Inkazan.ru.

Претендентов на пост мировых судей представил глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов. Руководитель комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин проинформировал парламентариев о положительном решении комитета.

В Алькеевском судебном районе на участке №1 судьёй назначена Ленара Мулюкова.

В Казани по Московскому судебному району на участке №4 мировым судьёй избрана Гузель Салахутдинова, по Ново-Савиновскому судебному району на участке №4 — Марат Ибрагимов.

Кроме того, Госсовет возложил исполнение обязанностей мирового судьи участка №13 по судебному району Набережных Челнов на Миннур Миндубаеву. Её полномочия рассчитаны на год. Ранее она была в отставке.

Ранее «Реальное время» сообщало, что депутаты Госсовета Татарстана согласовали кандидатуру Марата Зяббарова на пост заместителя премьер-министра республики — главы регионального Минсельхоза.