Эксперт рассказал, как не стать жертвой нового способа кражи денег через смартфон

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как не стать жертвой нового способа кражи денег через смартфон.

«Нужно чётко понимать, что без ведома владельца смартфона установить удалённо на его аппарат какую-то программу невозможно», — заявил он.

По его словам, будь то вирусная, шпионская или другая вредоносная программа, пользователь должен её скачать, активировать процедуру установки и дать соответствующие разрешения. Исключение только одно — если разблокированное устройство попало в руки злоумышленнику, который сделает всё это сам.

«Уберечься от стандартных способов мошенничества достаточно просто — нужно лишь проявлять максимальную бдительность. Не верить каждому слову безличного «банковского сотрудника», позвонившего по вашему номеру и заявляющего, что у вас проблемы», — сказал Лифшиц.

Он отметил, что мошенники нередко пугают жертву блокировкой счетов и «заморозкой» сбережений, поэтому нужно знать о таких приёмах и не поддаваться на провокации.

Как пояснил эксперт, банки никогда не просят сообщить важную информацию о счёте, коды с карты или другие критичные данные. В целом они обращаются в исключительных случаях, а делают это только два подразделения — служба безопасности и финансовый мониторинг, добавил Лифшиц.

«В любом случае для пресечения даже малейших возможностей мошенничества стоит обратиться в отделение банка лично, чтобы расставить все точки над «и», — заключил он.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности Андрей Чечулин в беседе с ФАН рассказал, как предотвратить похищение денег через смартфон у клиентов банков.