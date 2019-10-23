Следователи раскрыли 110 преступлений прошлых лет в Крыму с начала года

Следователи раскрыли 110 преступлений прошлых лет в Крыму с начала 2019 года, что на 20% превышает показатель за аналогичный период 2018-го.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

«С положительной стороны в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет были отмечены следственные отделы по городам Керчь и Саки, Киевскому и Центральному районам Симферополя, по Гагаринскому району Севастополя», — заявили в ведомстве.

Также отмечена работа управления по расследованию особо важных дел.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае предстанет перед судом обвиняемый в организации убийства, совершённого в 1997 году.