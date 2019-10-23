Следователи раскрыли 110 преступлений прошлых лет в Крыму с начала года

Короткая ссылка
Следователи раскрыли 110 преступлений прошлых лет в Крыму с начала 2019 года, что на 20% превышает показатель за аналогичный период 2018-го.
Следователи раскрыли 110 преступлений прошлых лет в Крыму с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

«С положительной стороны в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет были отмечены следственные отделы по городам Керчь и Саки, Киевскому и Центральному районам Симферополя, по Гагаринскому району Севастополя», — заявили в ведомстве.

Также отмечена работа управления по расследованию особо важных дел.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае предстанет перед судом обвиняемый в организации убийства, совершённого в 1997 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить