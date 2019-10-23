Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

Компания применяет видеоаналитику для дистанционного контроля процесса производства и качества. На монитор оператору выводится картинка с той камеры, где зафиксировано отклонение.

Как передаёт Интерфакс, глава правительства технологию оценил.

«То есть пока проблем нет — экран молчит, как только что-то происходит — он загорается и уже рабочий решение принимает? Это вроде достаточно просто, но в то же время вполне очевидно и правильно», — сказал он.

Премьеру продемонстрировали работу специальных беспроводных взрывозащищённых датчиков, которые автоматически передают данные о температуре, уровне вибрации, давлении. Представитель компании сымитировал перегрев оборудования — начал греть датчик теплом руки, дожидаясь сигнала системы.

Медведев предложил не ждать и воспользоваться зажигалкой, которую предоставил сопровождавший его вице-премьер Дмитрий Козак. Он начал нагревать датчик пламенем, после чего система отреагировала характерным сигналом.

В 2017 году Медведев побывал на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск» и спаял лазером крыло нового лайнера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить