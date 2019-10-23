Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».

Компания применяет видеоаналитику для дистанционного контроля процесса производства и качества. На монитор оператору выводится картинка с той камеры, где зафиксировано отклонение.

Как передаёт Интерфакс, глава правительства технологию оценил.

«То есть пока проблем нет — экран молчит, как только что-то происходит — он загорается и уже рабочий решение принимает? Это вроде достаточно просто, но в то же время вполне очевидно и правильно», — сказал он.

Премьеру продемонстрировали работу специальных беспроводных взрывозащищённых датчиков, которые автоматически передают данные о температуре, уровне вибрации, давлении. Представитель компании сымитировал перегрев оборудования — начал греть датчик теплом руки, дожидаясь сигнала системы.

Медведев предложил не ждать и воспользоваться зажигалкой, которую предоставил сопровождавший его вице-премьер Дмитрий Козак. Он начал нагревать датчик пламенем, после чего система отреагировала характерным сигналом.

В 2017 году Медведев побывал на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск» и спаял лазером крыло нового лайнера.