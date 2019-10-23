Опубликовано видео с места убийства пяти человек в Ростовской области
Как сообщает СК России, на месте происшествия проводятся следственные действия и оперативные мероприятия.
Уточняется, что расследование уголовного дела продолжается.
Ранее стало известно о задержании подозреваемого в причастности к перестрелке.
Стрельба произошла во вторник, 22 октября, из-за участков для выпаса скота. В результате инцидента погибли пять человек, двое пострадали.
Сообщалось, что раненые находятся в тяжёлом состоянии в реанимации, СК было возбуждено дело по факту убийства.