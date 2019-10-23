Опубликовано видео с места убийства пяти человек в Ростовской области

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Следственный комитет России опубликовал видео с места перестрелки в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.

Как сообщает СК России, на месте происшествия проводятся следственные действия и оперативные мероприятия.

Уточняется, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в причастности к перестрелке.

Стрельба произошла во вторник, 22 октября, из-за участков для выпаса скота. В результате инцидента погибли пять человек, двое пострадали. 

Сообщалось, что раненые находятся в тяжёлом состоянии в реанимацииСК было возбуждено дело по факту убийства.

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