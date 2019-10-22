В Крыму начали проверку из-за избиения журналиста

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МВД начало проверку в Крыму по факту избиения журналиста телеканала «Крым 24» Николая Уварова, анализируются записи камер видеонаблюдения.
В Крыму начали проверку из-за избиения журналиста
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону. 

В ведомстве заявили, что, по предварительной информации, произошёл бытовой конфликт.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, анализируются видеозаписи камер видеонаблюдения», — заявили в МВД.

Телеканал «Крым» сообщил, что журналист был избит мотоциклистом, которому он сделал замечание за езду в пешеходной зоне.

В мае в Крыму в результате ДТП с машиной ГИБДД погиб мотоциклист.

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