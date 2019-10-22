В Крыму начали проверку из-за избиения журналиста
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
В ведомстве заявили, что, по предварительной информации, произошёл бытовой конфликт.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, анализируются видеозаписи камер видеонаблюдения», — заявили в МВД.
Телеканал «Крым» сообщил, что журналист был избит мотоциклистом, которому он сделал замечание за езду в пешеходной зоне.
В мае в Крыму в результате ДТП с машиной ГИБДД погиб мотоциклист.