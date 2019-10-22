Власти заявили об отсутствии угрозы работникам рудника «Таймырский»

Заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов заявил, что угрозы жизни и здоровью остальных работников рудника «Таймырский» после ЧП нет.

РИА Новости

Об этом информирует ТАСС. «Угрозы для остальных работников никакой нет», — заявил Цыкалов. Также он сообщил, что в результате инцидента на руднике «Таймырский» погибли три человека. Следственный комитет организовал проверку в связи с произошедшим.