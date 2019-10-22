Власти заявили об отсутствии угрозы работникам рудника «Таймырский»
Заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов заявил, что угрозы жизни и здоровью остальных работников рудника «Таймырский» после ЧП нет.
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
«Угрозы для остальных работников никакой нет», — заявил Цыкалов.
Также он сообщил, что в результате инцидента на руднике «Таймырский» погибли три человека.
Следственный комитет организовал проверку в связи с произошедшим.
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