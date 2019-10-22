Власти заявили об отсутствии угрозы работникам рудника «Таймырский»

Короткая ссылка
Заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов заявил, что угрозы жизни и здоровью остальных работников рудника «Таймырский» после ЧП нет.
Власти заявили об отсутствии угрозы работникам рудника «Таймырский»
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС. 

«Угрозы для остальных работников никакой нет», — заявил Цыкалов.

Также он сообщил, что в результате инцидента на руднике «Таймырский» погибли три человека

Следственный комитет организовал проверку в связи с произошедшим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить