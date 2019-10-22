СМИ: Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 2,8 млрд рублей

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 2,8 млрд рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные оператора по распространению билетов гослотерей «Столото».

Как заявили в компании, невостребованными считаются выигрыши, за получением которых победитель не обратился в течение полугода с момента проведения тиража. Затем средства поступают на специальный счёт, где хранятся ещё три года. Пока не истёк срок давности, победитель может обратиться за выигрышем, но причина должна быть уважительной (и её нужно доказать документально).

Размер самого крупного невостребованного выигрыша составил 10 млн рублей, но подавляющая часть таких выигрышей (91,1%) приходится на суммы менее 150 рублей. Доля выигрышей до 999 рублей оценивается в 8,7%, более 1 тыс. рублей — менее 1%.

Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин в беседе с НСН напомнил, что в России есть закон о лотереях и Налоговый кодекс, «где чётко определено, что невостребованные выигрыши должны быть поделены между федеральным и региональным бюджетами».

Ранее сообщалось, что стал известен выигравший 500 млн рублей в лотерею.