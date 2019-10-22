По факту убийства двух человек в хостеле в Новой Москве возбудили дело

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По факту обнаружения тел мужчины и женщины в Новой Москве возбуждено уголовное дело. Об этом говорится на сайте ГСУ СК России по городу Москве.
По факту убийства двух человек в хостеле в Новой Москве возбудили дело
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Отмечается, что погибшие были найдены утром 22 октября в хостеле. В результате инцидента также пострадали ещё четыре человека, они были госпитализированы.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»).

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в совершении нападения. По предварительным данным, он пришёл к знакомым одолжить денег, но те ему отказали. После этого мужчина достал нож и ранил шестерых человек, двое из них скончались.

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