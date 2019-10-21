Более 1,5 млн пассажиров оплатили проезд банковскими картами в автобусах Петербурга с начала года

Более 1,5 млн пассажиров оплатили проезд банковскими картами в автобусах Санкт-Петербурга с начала 2019 года.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Пассажиравтотранс».

В течение года популярность услуги выросла в два раза. Если в феврале сервисом воспользовались 106 тыс. человек, то в сентябре — более 220 тыс.

На данный момент число автобусов, где доступна такая оплата, превышает 90%. До конца года их количество планируют довести до 100%.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в наземном городском транспорте столицы появятся умные видеокамеры.