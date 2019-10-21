Установлены подозреваемые по делу о взрыве газа в доме в Шахтах
- РИА Новости
По версии следствия, хлопок газа в одной из квартир дома 14 января произошёл из-за открытой конфорки газовой плиты. При этом большой объём газа был связан с недостаточной естественной вентиляцией помещения.
«Следователи установили, что вытяжка на кухне была оборудована принудительной электрической вентиляцией... Всё это привело к тому, что газовоздушная смесь достигла взрывоопасной концентрации», — объяснили в ведомстве.
В результате следственных действий было установлено, что собственник квартиры в 2016 году заключил договор на ежегодное обслуживание внутриквартирного газового оборудования с филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в городе Шахты.
Тем не менее осмотр газового оборудования и проверка вентиляционного канала в указанной квартире с 2016 года больше не проводились.
При этом слесарь, который в последний раз проводил обслуживание оборудования, не выявил нарушений и не принял мер для организации замены принудительной вентиляции на естественную.
«В действиях начальника службы ВДГО (внутридомового газового оборудования. — RT) Шахтинского филиала и слесаря усматриваются признаки преступления... оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — заключили в СК.
Утром 14 января в многоэтажном жилом доме в Шахтах произошёл взрыв газа, после чего обрушились перекрытия между двумя верхними этажами.
Сенатор от Ростовской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о необходимости правовой поддержки граждан для предотвращения взрывов бытового газа в домах.