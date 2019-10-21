В движении «За права женщин России» предложили запретить алиментщикам продавать квартиры

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Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в беседе с НСН предложила запретить алиментщикам продавать квартиры и автомобили.
В движении «За права женщин России» предложили запретить алиментщикам продавать квартиры
  • Reuters

По её словам, на данный момент общероссийская задолженность превышает 100 млрд рублей.

«Законодатель расширил полномочия приставов, давая им индульгенцию на взыскание долгов в пользу детей. Что касается эффективности взысканий, есть механизмы: арест имущества, запрет на выезд из страны, запрещение водить автомобиль, до 15 суток ареста», — сказала она.

Как напомнила Айвар, пристав также может посетить квартиру должника, чтобы описать имущество. Также есть уголовная ответственность до года лишения свободы при повторной неуплате задолженности.

«Думаю, что можно пойти дальше: запрещать должникам совершать юридически значимые действия, например, распоряжаться имуществом. Если должник решил продать свою квартиру, землю или машину, то с этой сделки он должен будет заплатить алименты», — заявила адвокат.

В июле «Реальное время» сообщало, что задолженность по выплате алиментов в Татарстане составила 2,9 млрд рублей с начала 2019 года.

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