Прокуратура начала проверку по факту ДТП с трамваем в Петербурге

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила о начале проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая и маршрутного такси, в результате которого пострадали 16 человек.

«Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием трамвая и маршрутного автобуса на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников в Красносельском районе», — говорится в сообщении городского ведомства.

Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения, а также законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров.

По информации вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, семеро из 16 пострадавших в ДТП остаются в больницах.

Как сообщили ТАСС в МВД, по предварительной версии, маршрутка двигалась на красный сигнал светофора.

ДТП в Красносельском районе Петербурга произошло 20 октября.

В августе Пятый канал передавал, что в Петербурге иномарка сбила трёх человек, ожидавших разрешающего сигнала светофора у пешеходного перехода.