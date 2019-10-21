Прокуратура начала проверку по факту ДТП с трамваем в Петербурге
- РИА Новости
«Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием трамвая и маршрутного автобуса на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников в Красносельском районе», — говорится в сообщении городского ведомства.
Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения, а также законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров.
По информации вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, семеро из 16 пострадавших в ДТП остаются в больницах.
Как сообщили ТАСС в МВД, по предварительной версии, маршрутка двигалась на красный сигнал светофора.
ДТП в Красносельском районе Петербурга произошло 20 октября.
В августе Пятый канал передавал, что в Петербурге иномарка сбила трёх человек, ожидавших разрешающего сигнала светофора у пешеходного перехода.