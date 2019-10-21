На Калужско-Рижской линии метро появятся новые пересадочные станции
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Станция «Рижская» будет соединена переходом с «Ржевской», а «Калужская» — с «Воронцовской» Большой кольцевой линии. Кроме того, со станции «Академическая» можно будет перейти на одноимённую платформу Коммунарской ветки, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса Москвы.
Ранее НСН сообщала об открытии западного вестибюля станции «Хорошёвская» Большой кольцевой линии.