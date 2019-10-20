В Петрозаводске произошёл пожар на складе

В МЧС заявили о возникновении возгорания в складском помещении в Петрозаводске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. «На Пряжинском шоссе загорелся ангар с продуктами питания высотой 10 метров, размеры здания — 120 х 70 метров», — сказал собеседник. Уточняется, что в настоящий момент площадь пожара составляет 200 кв. метров. К тушению возгорания привлечены 39 человек и 13 единиц техники. Ранее в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание склада на площади 3,9 тыс. кв. метров. 11 июля URA.RU сообщало, что в районе Центрального рынка Перми произошёл крупный пожар.