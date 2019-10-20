Глава Белгородского района взят под стражу по обвинению во взятке

Глава администрации Белгородского района Анатолий Попков арестован судом по обвинению в получении взятки.

«Сотрудниками ФСБ России и УФСБ России по Белгородской области были проведены оперативно-разыскные мероприятия в отношении главы администрации Белгородского района Попкова А.Т., по результатам которых ему инкриминируется получение взятки от представителя юридического лица», — приводит РИА Новости слова регионального представителя управления ФСБ.

В отношении чиновника возбуждено дело о взятке в особо крупном размере. Басманный суд постановил взять Попкова под стражу.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу департамента госохраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, обвиняемого в мошенничестве на 20 млн рублей.