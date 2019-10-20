Глава Белгородского района взят под стражу по обвинению во взятке

Короткая ссылка
Глава администрации Белгородского района Анатолий Попков арестован судом по обвинению в получении взятки.
Глава Белгородского района взят под стражу по обвинению во взятке
  • РИА Новости

«Сотрудниками ФСБ России и УФСБ России по Белгородской области были проведены оперативно-разыскные мероприятия в отношении главы администрации Белгородского района Попкова А.Т., по результатам которых ему инкриминируется получение взятки от представителя юридического лица», — приводит РИА Новости слова регионального представителя управления ФСБ.

В отношении чиновника возбуждено дело о взятке в особо крупном размере. Басманный суд постановил взять Попкова под стражу.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу департамента госохраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, обвиняемого в мошенничестве на 20 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить