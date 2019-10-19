Умер Герой России вице-адмирал Михаил Моцак

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В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался Герой России вице-адмирал Михаил Моцак. Об этом сообщил экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
Умер Герой России вице-адмирал Михаил Моцак
  • © Александр Поляков
  • РИА Новости

«Ушёл из жизни настоящий профессионал, моряк-подводник, Герой России, который был моей опорой в период, когда я командовал флотом. Он был моим заместителем — начальником штаба Северного флота», — цитирует его РИА Новости.

По словам Попова, Моцак вместе с ним участвовал в операции по подъёму атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Курск» в 2000 году.

«Мы с ним занимались решением тех задач, которые нужно было по этой тематике решать, мы были единомышленниками и в этом, и практически по всем другим вопросам», — подчеркнул адмирал.

9 марта умер внук адмирала Александра Колчака.

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