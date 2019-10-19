В России могут изменить порядок оформления поверки счётчиков

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В России может измениться порядок оформления поверки счётчиков: бумажные свидетельства станут необязательными, а юридическое значение будет иметь лишь запись в специальной базе Росстандарта. Об этом рассказал глава ведомства Алексей Абрамов.
В России могут изменить порядок оформления поверки счётчиков
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

По его словам, такое решение «подорвёт бизнес мошенников», которые манипулируют сроками поверок и продают гражданам фальшивые свидетельства, пишет «Российская газета».

«После того как специалист сделает поверку прибора учёта, он в присутствии владельца должен будет занести её результаты в наш реестр через портал госуслуг», — заявил Абрамов.

Он подчеркнул, что эта запись и будет выступать «единственным подтверждением поверки прибора учёта и информировать владельца о дате следующей поверки».

Законопроект об электронной фиксации правительство внесло в Госдуму.

Ранее газета «Известия» писала, что в России может появиться единый платёжный документ за услуги ЖКХ.

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