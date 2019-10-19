В России могут изменить порядок оформления поверки счётчиков
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- РИА Новости
По его словам, такое решение «подорвёт бизнес мошенников», которые манипулируют сроками поверок и продают гражданам фальшивые свидетельства, пишет «Российская газета».
«После того как специалист сделает поверку прибора учёта, он в присутствии владельца должен будет занести её результаты в наш реестр через портал госуслуг», — заявил Абрамов.
Он подчеркнул, что эта запись и будет выступать «единственным подтверждением поверки прибора учёта и информировать владельца о дате следующей поверки».
Законопроект об электронной фиксации правительство внесло в Госдуму.
Ранее газета «Известия» писала, что в России может появиться единый платёжный документ за услуги ЖКХ.