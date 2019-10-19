СК возбудил дело из-за гибели шести человек при пожаре в Ростове

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью шести человек, включая пятерых детей, в результате возгорания в жилом доме в Ростове.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления.

Вместе с этим ТАСС сообщает, что глава администрации Ростовского района Сергей Шокин заявил: специалистами был найден «ещё один фрагмент тела взрослого».

«Таким образом, количество жертв увеличилось до семи», — отметил он.

Ранее сообщалось, что во время пожара в Ростове погибли шесть человек: пятеро детей и один взрослый.

В феврале интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в Кемеровской области завели дело по факту гибели двоих детей при пожаре.

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