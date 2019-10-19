Четыре ребёнка погибли при пожаре в Ростове

Четверо детей погибли в результате возгорания в жилом доме в Ростове.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«После ликвидации пожара в жилом доме №13 на Ленинской улице в 06:15 были обнаружены тела двух погибших детей. В 07:05 найдены тела ещё двух детей», — сказал собеседник.

В настоящий момент специалисты выясняют причина пожара и обстоятельства гибели детей.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Волоколамске погибли пять человек, из них четверо — дети.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.