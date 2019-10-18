Эксперт рассказал о росте количества точек по сбору использованных батареек в России

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Генеральный директор группы компаний «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк в беседе с НСН рассказал о росте количества точек по сбору использованных батареек в России.
Эксперт рассказал о росте количества точек по сбору использованных батареек в России
  • Pixabay

По его словам, в 2019 году их число увеличилось в 2,5 раза — до 2557.

«Прирост 150%. Прогнозный объём переработки на этот год — порядка 420 тонн. С моей точки зрения, тот запрос, который от общества был снизу, сегодня нашёл ответ в виде инфраструктуры, которая ретейлом создана», — заявил он.

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