В Ставропольском крае ликвидировали подпольный склад с крупной партией алкоголя

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В Ставропольском крае ликвидировали подпольный склад с крупной партией нелегального алкоголя, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на управление Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу.
В Ставропольском крае ликвидировали подпольный склад с крупной партией алкоголя
  • © Росалкогольрегулирования СКФО

Склад находился в частном доме на Степной улице в Лермонтове. На всё хранившееся там спиртное не было лицензии и маркировки.

«Всего полицейские нашли 1,5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости в пластиковых бутылках. В доме также находились 3,5 тыс. бутылок различного алкоголя», — заявили в ведомстве.

Вся продукция конфискована и передана на досудебное хранение. Ведётся административное расследование.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пресекли работу цеха по производству поддельного алкоголя.

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