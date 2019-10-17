В Омской области перед судом предстанут 16 «чёрных лесорубов»

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В Тарский районный суд (Омская область) передали уголовное дело против 16 «чёрных лесорубов», сообщает Gorod55.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
В Омской области перед судом предстанут 16 «чёрных лесорубов»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Злоумышленников задержали в ноябре 2017 года. Они обвиняются в семи эпизодах незаконной вырубки лесов, в ходе которых были также снесены ценные породы хвойных деревьев. Ущерб оценивается в 32 млн рублей.

Воспрепятствовать их преступной деятельности попыталась местная предпринимательница, но фигуранты решили отомстить. На имущество поджигателей суд наложил арест на сумму 864 тыс. рублей, чтобы обеспечить выплату компенсации жительнице Тары за сгоревшие номера в спортивно-оздоровительном комплексе.

Одному из соучастников вынесли приговор отдельно. В июле он получил два года и восемь месяцев колонии общего режима.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Хабаровском крае рассказали о борьбе с «чёрными лесорубами».

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